Nakil beklerken ikinci şok

Antalya
'DA karaciğer nakli
bekleyen anne velayet şoku yaşadı. Talihsiz kadın hakkında 4 yaşındaki diyabet hastası kızına bakamayacağı gerekçesiyle eski eşi tarafından velayet davası açıldı. 4 yıl önce evlenen 33 yaşındaki Pınar Turgut'un bu evliliğinden bir kız çocuğu oldu. Doğumun ardından evde bir anda rahatsızlanan Turgut'a karaciğer damar tıkanması teşhisi konuldu ve nakil olması gerektiği söylendi. Turgut, kızı M.B.S.'nin 2.5 yaşına geldiğindeyse onun Tip 1 Diyabet hastalığına yakalandığını öğrenince ikinci kez yıkıldı. Bir yandan kendi hastalığıyla boğuşan Turgut, diğer yandan da her gün insülin kullanmak zorunda olan kızının tedavileriyle de ilgilenmeye başlarken eski eşi tarafından Antalya
1. Aile Mahkemesine açılan velayet davasıyla yeni bir şok yaşadı. Hastalığının kızına bakmaya engel olmadığını dile getiren genç kadın, "Tek dayanağım kızım. Eski eşim organ nakli beklemem sebebiyle kızıma bakamayacağımı düşünüyor. Ona bakmakta zorlanmıyorum. Nakil olup ayağa kalkmak, kızımın okula gittiğini görmek istiyorum" dedi.