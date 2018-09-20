Söylentilere sakın kulak asmayın

Antalya
Valisi Münir Karaloğlu, Kumluca ilçesinde önceki gün meydana gelen orman yangınında zarar gören alanların yeniden ağaçlandırılacağını ve konuyla ilgili her türlü soruşturmanın titizlikle yürütüldüğünü açıkladı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Vali Karaloğlu, "İşçisinden bakanına, büyük bir seferberlik örneği gösterip hızlı ve yerinde müdahale ederek yangını daha fazla büyümeden kontrol altına alıp söndürdük" dedi. AĞAÇLANDIRILACAK
Her yangın sonrası olduğu gibi bu yangının ardından da olumsuz yorumlar yapıldığına dikkat çeken Karaloğlu, "Kasıtlı söylentiler üretildiğine üzülerek şahit olduk. Bundan öncekilerde olduğu gibi, bu yangın bölgemizde de en kısa sürede ağaçlandırma çalışmalarına başlanacaktır. Yanan her santimetre kare ağaçlandırılacaktır" dedi.