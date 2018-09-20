Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Akdeniz Haberleri > Söylentilere sakın kulak asmayın

Söylentilere sakın kulak asmayın

Valisi Karaloğlu Kumluca’daki orman yangını ile ilgili soruşturmanın yapıldığını belirterek, “Kasıtlı söylentilere kulak asmayın” diye konuştu

Giriş Tarihi: 20.9.2018
Söylentilere sakın kulak asmayın
Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Kumluca ilçesinde önceki gün meydana gelen orman yangınında zarar gören alanların yeniden ağaçlandırılacağını ve konuyla ilgili her türlü soruşturmanın titizlikle yürütüldüğünü açıkladı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Vali Karaloğlu, "İşçisinden bakanına, büyük bir seferberlik örneği gösterip hızlı ve yerinde müdahale ederek yangını daha fazla büyümeden kontrol altına alıp söndürdük" dedi.

AĞAÇLANDIRILACAK
Her yangın sonrası olduğu gibi bu yangının ardından da olumsuz yorumlar yapıldığına dikkat çeken Karaloğlu, "Kasıtlı söylentiler üretildiğine üzülerek şahit olduk. Bundan öncekilerde olduğu gibi, bu yangın bölgemizde de en kısa sürede ağaçlandırma çalışmalarına başlanacaktır. Yanan her santimetre kare ağaçlandırılacaktır" dedi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Söylentilere sakın kulak asmayın
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN