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Antik tiyatroda Aysev konseri

Giriş Tarihi: 21.9.2018
Antik tiyatroda Aysev konseri
Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin başlattığı 'Antik Kent Konserleri' kapsamında ünlü tenor Hakan Aysev, Kaş ilçe merkezindeki Roma Antik Tiyatrosu'nda konser verdi. Aysev, yaklaşık bin kişinin izlediği konserinde yabancı bestecilerin eserlerinin yanında pop, Türk sanat ve Türk halk müziği parçalarına yer verdi. Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Şube Müdürü Okan Yavuz, " dikkat çekmek, onların korunmasına katkı sağlamak amacıyla geçen yıl başlattığımız etkinlikte tarihe yolculuk yaptık. Hakan Aysev ve orkestrasına teşekkür ediyoruz" dedi.
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Antik tiyatroda Aysev konseri
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