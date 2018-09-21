Böbrek aşkı

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde böbrek nakli olan ve tedavi gördükleri sırada tanışan Barış Büyükaydın ile Fatma Özçelik, Fethiye'de yaptıkları düğünle hayatlarını birleştirdi. 2015 yılında babasından böbrek nakledilen 34 yaşındaki Barış Büyükaydın ile aynı hastanede 2013 yılında kadavradan nakledilen böbrekle sağlığına kavuşan 38 yaşındaki Fatma Özçelik tanışıp arkadaş oldu. ARKADAŞLIK AŞKA DÖNÜŞTÜ Eskişehir
'in Sivrihisar ilçesinde yaşayan Fatma Özçelik 2013 yılında kadavradan böbrek nakli oldu. Sık sık Eskişehir'den Antalya
'ya kontrole geldi. Bu sırada Muğla
'nın Seydikemer ilçesinde yaşayan Barış Büyükaydın'a 2014'te geldiği hastanede kronik böbrek yetmezliği teşhisi konuldu. Barış, kısa sürede babası Mehmet Büyükaydın'dan aldığı böbrek ile sağlığına kavuştu. Özçelik ve Büyükaydın'ın arkadaşlıkları kısa sürede aşka dönüştü. NAKİLLİ ÇİFTN EN MUTLU GÜNÜ
Özçelik ile Büyükaydın doktorların onayıyla evlilik kararı aldı, ailelerinin desteğiyle de davullu zurnalı düğün yaptı. Muğla'nın Seydikemer ilçesinde gerçekleşen düğünde, Büyükaydın çiftinin mutluluğuna diğer nakilli hastalar da eşlik etti.