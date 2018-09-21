Bulun bu eşkıyaları

Antalya
'da kendisine korna çalan kamyoneti geç fark eden işitme engelli Yüksel Güzel
(40), sürücünün saldırısına uğradı. Sürücü, kadının kolunu kırdıktan sonra olay yerinden kaçtı. KÜFÜR EDIP DÖVDÜLER
Cumhuriyet Mahallesi'ndeki olay, önceki akşam saat 20.00 sıralarında meydana geldi. Kendisini ziyarete gelen arkadaşını uğurlamak için akşam saatlerinde sokağa çıkan Yüksel Güzel, dönüşte Çarşamba Pazarı'na uğradı. Güzel, alışveriş yaptıktan sonra pazardan ayrılırken hareket halindeki kamyonetin sürücüsü korna çalarak Yüksel Güzel'i yolun kenarına çekilmesi için uyardı. Kornayı duyamayan işitme engelli Güzel'e küfredip saldırarak sol kolunu kıran sürücü olay yerinden kaçtı. BUNLAR ŞEHİR EŞKIYALARI
Hastaneye kaldırılan
Güzel, tedavisinin ardından saldırgandan şikayetçi oldu. Diğer rahatsızlıklarıyla birlikte yüzde 61 oranında engelli olduğunu söyleyen Yüksel Güzel, yaşadıklarını gözyaşları içinde anlattı. Güzel, "Arabanın üstüme geldiğini gördüm, çekil demiş ama kulağım az duyduğu için duymadım. Çok insan vardı ama önce kimse müdahale etmedi. Ağza alınmayacak küfürler etti. Yanındaki kişi de 'Sür arabayı üstüne' diye bağırıyordu" diye konuştu. Güzel, "Bunlar şehir eşkıyası. Bu hakkı kendilerinde nasıl buluyorlar. Kadına el kalkar mı? Bu kişilerin cezalandırılmasını istiyorum" dedi.