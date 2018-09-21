Kaçak yapılara af yok

Antalya
'NIN Döşemealtı ilçesi Altınkale Mahallesi'nde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı müfettişlerince kaçak olduğu tespit edilen yapılan yıkıldı. İmar barışından yararlanamayan kaçak yapılar, polis ve zabıtaların nezaretinde yıkıldı. AFTAN YARARLANAMIYORLAR
30 Nisan günü açıklanan imar affı, 31 Aralık 2017 tarihinden önce inşa edilen yapıları kapsıyor. Açıklanan tarihten sonra yani 2018'de inşa edilen tüm kaçak ve uygunsuz yapılar bu aftan yararlanamıyor. Döşemealtı Altınkale Mahallesi'nde de mera statüsündeki kamu arazisine çoğunluğu 2018 yılında yapıldığı tespit edilen ve bu nedenle de imar barışından yararlanamayan kaçak yapılar, polis ve belediyenin ilgili birimleri nezaretinde yıkıldı. 775 Sayılı kanunun 18. maddesi gereğince başlatılan yıkım çalışmaları Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Tevfik Altınay denetiminde gerçekleştirildi. Altınay, "Antalya
'da buna benzer tüm yapıları yıkacağız. Bu yapılara benzeyen 2018 yılı içinde yapılan, kayıt belgesine başvuru hakkı olmadan belge alanların yapılarını kaldıracağız" dedi.