Salda’ya akın var

BURDUR
'UN Yeşilova ilçesindeki, beyaz kumsalı ve suyunun berraklığıyla Maldiv Adaları'na benzetilen Salda Gölü
, yaz sezonunda 300 bin civarında ziyaretçiyi ağırladı. 1989'dan bu yana doğal sit alanı statüsünde olan ve yüksek turizmin potansiyeline sahip 'Türkiye
'nin Maldivleri'nin son yıllarda tanıtım faaliyetleri ve sosyal medyadaki paylaşımlar sayesinde popülerliği arttı. TURİZME KAZANDIRILACAK
Yaz sezonunda yurt içi ve yurt dışından binlerce ziyaretçi, Salda Gölü'ne akın etti. Burdur Valisi Hasan Şıldak, Salda Gölü'nün gün geçtikçe popülerliğinin artığını söyledi. Geniş turizm potansiyeline sahip Salda Gölü'ne önem verdiklerini belirten Vali Şıldak, "Gölün turizme kazandırılması için geniş kapsamlı çalışmalar yürütüyoruz" dedi. Gölün hem yüzülebilir hem de fotoğraf çekimine elverişliliği nedeniyle ziyaretçiler tarafından ilgi gördüğünü vurgulayan Şıldak, bölgenin doğal sit alanı içinde turizm merkezi olarak ilan edilmiş ve korunan bir sulak alan niteliğinde olduğunu anlattı.