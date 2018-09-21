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Tabakhaneye kadın eli değdi

Giriş Tarihi: 21.9.2018
Tabakhaneye kadın eli değdi
Deri İhtisas ve Karma 'ndeki tabakhanede 4 yıldır çalışan evli ve 2 çocuk annesi 45 yaşındaki Gülay Ölçer, "İnsan çalışınca huzur da buluyor" dedi. Tabakhaneler daha çok erkeklerin çalışma alanı olarak görülürken, Gülay Ölçer, kadınların da bu işi yapabileceğini gösterdi. İşini sevdiğini ve kadınların her alanda başarılı olabileceğini söyleyen Ölçer, "Tabakhane deyince önce erkek işi gibi geliyor ama herkes isterse yapabilir. Çalışmak isteyen herkese tavsiye ederim. İnsan çalışınca huzur da buluyor" diye konuştu.
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Tabakhaneye kadın eli değdi
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