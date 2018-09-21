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Tavşan yüreği tescillendi

’nın 6’ncı tescilli ürünü tavşan yüreği zeytini oldu. ATB Başkanı Çandır sırada zeytinyağında coğrafi işaret olduğunu söyledi

Giriş Tarihi: 21.9.2018
Tavşan yüreği tescillendi
TÜRK Patent ve Marka Kurumu'nca (TÜRKPATENT), Türkiye'nin yöresel lezzetlerinden üç ürünün daha coğrafi işaret tescili yapıldı. Bu ürünler arasında, Antalya'ya özgü tavşan yüreği zeytini de bulunuyor. Ticaret Borsası'nın (ATB) bu yıl dokuzuncusunu düzenleyeceği Yöresel Ürünler Fuarı (YÖREX) ile birlikte önemi artan yöresel ürünlerin coğrafi işaret tesciliyle koruma altına alınması ve ekonomik değerinin artırılması yönünde TÜRKPATENT'e son yıllarda ciddi sayıda başvuru yapıldı.

6 ANTALYA ÜRÜNÜ TESCILLENDI
Coğrafi işaret tescili alan yeni ürünlerden biri de Antalya tavşan yüreği zeytini oldu. Tavşan yüreği zeytiniyle Antalya'nın coğrafi işaret tescili alan ürün sayısı 6'ya çıktı. Daha önce Döşemealtı el halısı, Finike portakalı, Antalya piyazı, Korkuteli karyağdı armudu, Alanya yenidünyası coğrafi işaret almıştı. Başvuru aşamasında ise Alanya avokadosu, Alanya azmanı, Manavgat susamı, Ernez çam balı ve Alanya gülüklü (hülüklü) çorba bulunuyor. ATB Başkanı Ali Çandır "Amacımız yöresel ürünlerin üretici ve tüketici nezdinde güvenilirliğini artıran bu işaretle üreticilere daha fazla gelir elde edilmesini sağlarken, tüketicilere yerinde üretildiğine dair garanti sağlamaktadır. Bundan sonraki hedef zeytinin AB tescili ve zeytinyağına coğrafi işaret kazandırmak" dedi.
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Tavşan yüreği tescillendi
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