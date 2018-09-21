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’da yeni bir kampus açtı

’daki 3. okulu olan Çallı kampusunu açtı. Modern imkanlarla donatılan okul, bin 640 öğrenci kapasiteli

FURKAN YAZICI Akdeniz Haberleri
Giriş Tarihi: 21.9.2018
Uğur Okulları Antalya’da yeni bir kampus açtı
Antalya'daki üçüncü okulu olan Çallı Kampusu'nun açılışını gerekleştirdi. Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Başkanı , Uğur Okulları olarak geçtiğimiz yıl yüzde 20 oranında büyüme gerçekleştirdiklerini ifade ederek, hedeflerinin 2023 yılında 500 okul ile Türkiye'nin her yerine ulaşmak olduğunu söyledi. Çallı kampusunun bedelinin 30 milyon liranın üzerinde olduğunu hatırlatan Yücel, "Okul öncesinden lise sona kadar eğitim verecek bu kampusumuz 69 derslikten toplam 18 bin metre karelik öğrencilerin kullanım alanına sahip olacak" dedi. Ayrıca kampus içerisinde robotik kodlama, fizik ve kimya laboratuarın olacağını belirten Yücel, bin 640 öğrenci kapasiteli okulun teknolojik ve fiziki açından öğrencileri geleceğe hazırlayacağını söyledi. Uğur Okulları Genel Müdürü Nevzat Kulaberoğlu ise, Çallı'daki kampusun 'nın kalbinde olması ve fiziksel donanımı sebebiyle diğerlerinden farklı olduğunu söyledi. Kulaberoğlu, "Avrupa'nın en büyük, dünyanın da sayılı eğitim kurumların biriyiz" dedi.
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Uğur Okulları Antalya’da yeni bir kampus açtı
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