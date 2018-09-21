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Vefalı Batı Akdeniz

Antalya, ve ’da gaziler günü için özel etkinlikler düzenlendi. Kahramanlara en güzel vefa örneği Akdeniz’den geldi

Giriş Tarihi: 21.9.2018
Vefalı Batı Akdeniz
19 EYLÜL Gaziler Günü Antalya, ve 'da çeşitli etkinliklerle kutlandı. Antalya'da Garnizon Komutanlığı'nda gaziler onuruna yemek verildi. Gazi ve gazi yakınlarının katıldığı yemekte birlik ve beraberlik çağrısı yapıldı. Vali Münir Karaloğlu, "Eskiden silahla, topla geliyorlardı bugün ekonomik saldırıyla geliyorlar. Ecdadımız nasıl bu toprakları korumak için şehit ve gazi olduysa, bizler de vatanımızı korumak için şehit olmaya, gazi olmaya hazırız" dedi.

ISPARTA VE BURDUR
Isparta'da düzenlenen etkinliklerden biri de futbol maçı oldu. Vali Şehmus Günaydın, gazilerle futbol maçı yaptı. 4-4 biten Gazispor ve Vatanspor müsabakasında dostluk kazandı. Burdur'da ise Kore Gazisi Mustafa Gök, Emin Gülmez Ortaokulu'nda öğrencilere anılarını anlattı. Gazi Gök, savaşların acısı ve izlerinin asırlar sonra bile silinmediğini vurguladı.
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Vefalı Batı Akdeniz
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