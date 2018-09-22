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Akrabalarına kurşun sıktı

Giriş Tarihi: 22.9.2018
Akrabalarına kurşun sıktı
Antalya'DA, dedikodu yüzünden husumetlisi akrabalarının evini basan H.P. (29), tabancayla 7 el ateş etti. Olay sonrası sokağa çıkan taraflar birbirine girdi. Olay, önceki gün saat 21.00 sıralarında, Kepez ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi. Akraba olan iki aile arasında dedikodu yüzünden bir süre önce tartışma çıktı. Dün gece kendisiyle aynı adı taşıyan akrabası H.P.'nin (44) evine giden H.P., tabancayla eve 7 kez ateş etti. Balkonda oturan akrabaları, silah sesiyle evin içine kaçarken, H.P. ise ateş etmeyi sürdürdü. Kurşunlardan 5'i evin duvarına, 2'si ise camlara isabet etti. Olayın ardından H.P. kaçarken, bir süre sonra sokağa inen taraflar, kavgayı burada sürdürdü. Kısa sürede olaya müdahale eden ekipler, tarafları ayırmak için uzun süre uğraştı. Tekme ve tokatla birbirine saldıran tarafları polis, biber gazı sıkarak, ayırdı. Her iki taraftan da bazı kişiler, gözaltına alındı. Polis, eve silahla ateş açan H.P.'yi yakalamak için geniş çaplı operasyon başlattı.
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Akrabalarına kurşun sıktı
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