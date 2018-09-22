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ATB’den 4 milyonluk nefes kredisi

Giriş Tarihi: 22.9.2018
ATB’den 4 milyonluk nefes kredisi
Antalya Ticaret Borsası (ATB), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde uygulamaya konan 'Nefes Kredisi'ni üyelerin kullanımına sundu. ATB, Borsa üyelerine toplam 4 milyon TL kredi desteği sağlayacak. ATB
Başkanı Ali Çandır, üyelerin kullanacağı kredinin 6 ay ana para ödemesiz, 12 ay eşit taksitli geri ödemeli toplam 18 vadeli olacağını söyledi.

KOBİ'LERE DESTEK
Üyelerinin yanında olduklarını belirten Çandır, "KOBİ'lerimizin düşük faizli kredi kullanmalarına destek oluyoruz. Ekonominin lokomotifi KOBİ'lerimizin ayakta kalmasını, zor dönemi atlatmalarını önemsiyoruz. Sağladığımız bu imkanla finansmana erişimde sorun yaşayan ve ekonomik darboğazı hisseden KOBİ'lerimizin nefes almasını diliyoruz" dedi.
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ATB’den 4 milyonluk nefes kredisi
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