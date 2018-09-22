Kepez’in marka değeri artacak

İlk kez kendisini 2009 yılındaki seçim çalışmalarında Cumartesi Pazarı'nda Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ile el ele verip vatandaşla buluşma çalışmasında tanıdığım Kepez Belediye
Başkanı Tütüncü, o günkü gençliğinden ve heyecanından hiçbir şey kaybetmemiş. Yaklaşık 1 saat süren sohbetimizde 2009'daki ilk döneminden başlayıp 2017'deki seçim çalışmalarına ve 2023'e uzanacak yolculukta yapacaklarını tek tek özetledi. MEMNUNİYET ÇOK ÖNEMLİ
Kepez'de göreve ikinci kez talip olurken '7'den 70'e Kepez'imize 70 proje' sloganıyla yola çıkan Başkan Tütüncü'nün bu vaatleri 70 değil neredeyse 170 olmuş, projelere hep yenileri eklenip bitirilmiş. İlçenin en büyük sorunlarından birisi olan mülkiyet sorunlarının çözülmesi ve şehircilik noktasındaki eksikliklerin tamamlanması noktasında insanüstü çalışmalar sergileyen Tütüncü, "Kepez, sosyal ve kültürel projelerle, kendisinin güçlü bir şehir olduğunu fark etti. Kepezliler artık yaşadıkları şehirden memnun. 2009 ile mukayese ettiğimiz zaman siyahla beyaz kadar farkın olduğu bir ortam var" diye konuştu. BAŞARIDAN BAŞARIYA
UZUN bir aradan sonra kendisi ile bir araya geldiğim Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü
, 2009 seçimlerinde bazı kesimlerin "Bu daha çocuk. Bundan bir şey olmaz" düşüncesine kapıldığı bir dönemde yüzde 34 gibi bir oy oranıyla başkan seçilmiş bir isim. Beş yılda güzel bir Kepez inşa ederek hedeflerini gerçekleştiren ve çıraklık döneminden kalfalık dönemine terfi eden Tütüncü, bu sınavını 2014 seçimlerinde oy oranını 7 puan artırarak gururdan ve kibirden uzak durmuş, "Bu başarı halkımızın başarısıdır" diyerek bugünlere gelmiş bir siyasetçi olarak 2023 vizyonunda 123 projeyi de başarabileceğini kanıtlamış görüyor. KEPEZ'E ÜNİVERSİTE
ŞEHIRCILIKTEN kültür sanata, eğitimden spora bir çok başarılı çalışmaya imza atan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü ile sohbetimizin ilerleyen bölümlerinde Kepez için olmazsa olmaz bir proje gündeme geldi. Kepez için hedeflerinden birinin de ilçeye üniversite kazandırmak olduğunu anlatan Başkan Tütüncü konuyla ilgili sözlerine şöyle devam etti: "Hem bilimsel çalışmalara yol verecek nitelikli bir üniversite olsun, hem de şehrimizin sosyoekonomik hayatına değer verecek bir yer olsun arzusundayız. Mülkiyete ilişkin en önemli adımları attığımızı söyleyebiliriz. En büyük hayalim Kepezimize bir üniversite kazandırmak. Geçmişte Kepez için kurduğumuz hayallerin neredeyse tamamını gerçekleştirdik. Bunu da gerçekleştireceğiz." YAŞAM KONFORU ARTIYOR
KENDISINE, "Kepez'de yeni modern binalar yapıldıkça, değerler artmaya başladı" diye sorduğum Başkan Hakan Tütüncü, soruma şu cevabı verdi: "Yıllar önce yapılmış ve çok da eskimiş imar planlarına baktığımızda ıslah imar planı şeklinde yapılmış. Yeni imar planlarıyla daha geniş mülkiyetler vaat ettik. Bunun güzel örneklerinden biri Yeniemek. Burada 200-250 metre parseller ve bu parsellerde 2 katlı yapılar vardı. O dairelerin değeri 100-150 bin lira seviyesindeydi. Şimdi aynı metrekare daireler, site tarzı yapılar içinde ve fiyatları 750-800 bin liraya ulaştı." EN NEZİH İLÇE OLACAK
KEPEZ'IN 2023'te çok daha güzel olacağını vurgulayan Tütüncü, "2023'e tam 123 proje ile hazırlanıyoruz. Antalya
'nın çok nezih ve farklı bir ilçesi konumuna geleceğiz. Kim ne arıyorsa, rahatlıkla bulabildiği bir şehir meydana getireceğiz. Aslında Kepez 2009'dan başladığı bu yolculuğuna, geçmiş yıllarda almış olduğu enerji ile çok daha farklı bir şekilde 2023'e sıçrayacak" diye konuştu. Başkan Tütüncü, sohbetimizde yeni dönemdeki 123 projenin içerisinde en önemli olan noktanın, Kepez'in bir çok mahallesinin konforlu şehircilik algısı ile dönüştürüleceğini ve marka değerinin artırılacağını kaydetti.