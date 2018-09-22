Kepez’in marka değeri artacak

İlk kez kendisini 2009 yılındaki seçim çalışmalarında Cumartesi Pazarı
'nda Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel
ile el ele verip vatandaşla buluşma çalışmasında tanıdığım Kepez Belediye Başkanı Tütüncü, o günkü gençliğinden ve heyecanından hiçbir şey kaybetmemiş. Yaklaşık 1 saat süren sohbetimizde 2009'daki ilk döneminden başlayıp 2017'deki seçim çalışmalarına ve 2023'e uzanacak yolculukta yapacaklarını tek tek özetledi. MEMNUNİYET ÇOK ÖNEMLİ
Kepez'de göreve ikinci kez talip olurken '7'den 70'e Kepez'imize 70 proje' sloganıyla yola çıkan Başkan Tütüncü'nün bu vaatleri 70 değil neredeyse 170 olmuş, projelere hep yenileri eklenip bitirilmiş. İlçenin en büyük sorunlarından birisi olan mülkiyet sorunlarının çözülmesi ve şehircilik noktasındaki eksikliklerin tamamlanması noktasında insanüstü çalışmalar sergileyen Tütüncü, "Kepez, sosyal ve kültürel projelerle, kendisinin güçlü bir şehir olduğunu fark etti. Kepezliler artık yaşadıkları şehirden memnun. 2009 ile mukayese ettiğimiz zaman siyahla beyaz kadar farkın olduğu bir ortam var" diye konuştu. TURİZMDE BİZ DE VARIZ Antalya
'DA tarih ve turizm konusunda önemli bir işe imza atan Kepez Belediyesi, Antalya
Müzesi ve Akdeniz Üniversitesi işbirliği ile başlatılan Lyrboton Kome'nin gün yüzüne çıkartılması çalışmalarının ilk etabı tamamlandı. Tütüncü, bilinmeyen bir antik kenti gün yüzüne çıkarttıklarını vurgulayarak şunları söyledi: "2 bin 200 yıllık bir antik kent ve Anadolu'da zeytinyağı üretiminin ilk yapıldığı merkezlerden bir tanesi. 4 yılda kazı işleminin ilk etabını tamamladık. Birinci etabı ziyarete açtık. Antalya'nın ilk arkeoparkı oldu. Kepez için yeni bir pencere de açmış olduk. Kepez'in ziyaret edilebilecek bir antik kenti de var." HERKES İSTEDİĞİNİ BULABİLECEK
KEPEZ Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, 2014-2019 arasında vaat ettikleri projelerin hemen hemen tamamını gerçekleştirmenin haklı gururunu yaşıyor. İkinci dönemde yola çıkarken vaat etmedikleri birçok projeyi de hayata geçirdikleri anlatan Başkan Tütüncü, "Kepez'de şu an 4 müze var. 7'ye çıkartacağız. Her hafta sonu hobi alanlarına ilişkin etkinlikler gerçekleşiyor. Bunlar görülebilir. Hayatı çok boyutlu yaşamak adına çok önemli projeler yaptık. Çünkü belediyeciliğimizin merkezinde insan vardı. İnsanı daha mutlu, huzurlu, şehirle barışık hale getirmek en büyük öncülüğümüz" ifadelerini kullandı.