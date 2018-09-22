Sürpriz teklif yangın çıkardı

Antalya
'nın Kemer ilçesinde, S.M.'nin (29) evlilik teklifi yaptığı kız arkadaşını etkilemek için gerçekleştirdiği havai fişek gösterisi, orman yangın
ına yol açtı. Yangın, büyümeden söndürülürken, havai fişeği attığı belirlenen S.M. ise gözaltına alındı. PERSONELDEN İLK MÜDAHALE
Çalış Tepesi'nde saat 20.00 sıralarında havai fişek atıldığı ve bu nedenle ormanlık alandaki çalılıklarda yangın çıktığı ihbarı üzerine Orman İşletme Şefliği'ne ait 2 arazöz ve Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi olay yerine sevk edildi. İlçe Emniyet Müdürü Rasim Oymaağaç ve ekipler de bölgeye gitti. Yangının çıktığı bölgede bulunan bir otelin personeli, alevlere yangın söndürme tüpleriyle ilk müdahaleyi yaptı. Ardından itfaiye ve orman ekiplerinin de müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Dumana maruz kalan personele otelin doktoru Selim Ertan oksijen maskesi takıp, sağlık durumlarını kontrol etti. HAVAİ FİŞEK ORMANA DÜŞTÜ
Öte yandan, ekipler bölgeye gelirken, biri kadın 2 kişinin Çalış Tepesi'nden aşağı indiğini görenler polise haber verdi. Polis S.M.'yi gözaltına alırken, kız arkadaşı S.K.'yi (24) de ifadesi için polis merkezine götürdü. Bir otelde restoran şefi olan S.M.'nin, evlilik teklifi yaptığı sırada attığı havai fişeğin yön değiştirerek ormanlık alana düşmesinin ardından yangın başladığı belirlendi. S.K. polis merkezindeki ifadesinin ardından serbest bırakılırken, S.M. polis merkezinden çıkarıldığı sırada kendisini görüntüleyen gazeteciyi haber yapılmaması konusunda tehdit etti.