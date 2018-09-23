100 milyonu alıp ortadan kayboldu

Antalya
'nın Alanya ilçesinde bir devlet bankası müdürünün çalıştığı bankayı 100 milyon lira dolandırarak kayıplara karıştığı iddia edildi. Bir devlet bankasında müdür olarak görev yapan Arif İ., çalıştığı bankanın müşterilerinden ucuz döviz satmak vaadiyle 30 milyon lira toplayıp kayıplara karıştı. Konunun banka çalışanları tarafından fark edilmesinin ardından durum polise bildirildi. Bankada yapılan ilk inceleme sonucu Arif İ.'nin 100 milyon liraya yakın vurgun yaptığı belirlendi. Polis, Türkiye sınırları içerisinde olduğu belirlenen banka müdürü Arif İ.'yi yakalamak için operasyon başlattı. Arif İ.'nin kardeşinin ise İstanbul'da gözaltına alındığı bildirildi.