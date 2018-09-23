BAİB’ten Rusya çıkarması

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Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) yaklaşan sebze meyve sezonu öncesinde Rusya'nın başkenti Moskova'da, 17-20 Eylül tarihleri arasında düzenlenen World Food Moscow Fuarı'na katıldı. Türkiye
alanında stant açan BAİB, fuar süresince Batı Akdeniz
bölgesinin başta yaş meyve sebze ve narenciye ürünleri olmak üzere ihracata yönelik gıda ürünlerini tanıttı. BAİB standı fuar süresince Rusya'da ve Rusya'ya komşu ülkelerde faaliyet yürüten gıda ithalatçılarının ilgi odağı oldu. YOĞUN GÖRÜŞME TRAFİĞİ
Batı Akdeniz'in ihracat ailesi Moskova'da BAİB Yönetim Kurulu Başkanı Hakkı Bahar, BAİB Yönetim Kurulu Üyeleri Bahadır Erdoğan, Süleyman Duran ve Süleyman Tuncer tarafından temsil edildi. Hakkı Bahar ve yönetimi, fuarda BAİB standını ziyaret eden Rus gıda ithalatçılarının yanı sıra Ukrayna'dan Hindistan'a kadar pek çok ülkeden aktörle görüştü. Türkiye'nin Moskova Ticaret Müşaviri Feridun Başer de BAİB standını ziyaret etti.