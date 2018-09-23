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Derneğin başkanı da Öztürk oldu

Giriş Tarihi: 23.9.2018
Derneğin başkanı da Öztürk oldu
Antalyaspor Kulübü Derneği'nin olağanüstü genel kurulu, Antalya Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Kongreye tek aday olarak giren Ali Şafak Öztürk, oy birliğiyle başkanlığa getirildi. Aynı zamanda AŞ Yönetim Kurulu Başkanı olan Öztürk, doğru sistemin bu olmasından dolayı dernek yönetimine de talip olduklarını söyledi.

ÖNEMLİ OLAN BÜTÜNLÜK
Kolay dönemden geçmediklerini belirten Öztürk, "Sadece Antalyaspor adına değil, Türk futbolu, sporu kolay bir dönemden geçmiyor. Burada önemli olan bütünlüktür" dedi. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ise Antalyaspor'un tüm Antalya'nın markası olduğunu vurguladı. Aday olmayan Nafiz Tanır da, "Antalyaspor'da yeni sayfa için başlangıç" diye konuytu. Antalyaspor AŞ'nin genel kurulu ise 27 Eylül'de yapılacak.
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Derneğin başkanı da Öztürk oldu
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