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Emlakçıya infaz

Giriş Tarihi: 23.9.2018
Emlakçıya infaz
Antalya'da, gayrimenkul alım satımı yapan bir kişi kaza yapan otomobilinde bıçaklanmış halde bulundu. Hastaneye kaldırılan emlakçı kurtarılamadı. Olay, dün saat 12.00 sıralarında Kepez ilçesi Caddesi'ndeki zeytinlik alanda meydana geldi. Caddeye 20 metre uzaklıkta bir ağaca çarpıp duran 07 MHV 17 plakalı otomobili gören çevre sakinleri, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekibi, direksiyondaki 'nın (48) göğsünden kan aktığını ve ağır yaralı olduğunu belirledi. Özel bir hastaneye götürülen Atçı, kurtarılamadı. Atçı'nın sağ göğsünün altında delici alet yarası tespit edildi.

BIÇAK VE MERMİ KOVANI
Atçı'nın otomobilinde inceleme yapan polis, 1 bıçak, boş tabanca mermisi kovanı, ayakkabı ve araç plakası buldu. Ömer Atçı'ya ait olduğu belirlenen cep telefonu olay yerine yaklaşık 100 metre uzaklıkta bulundu. Atçı'nın tehdit aldığı, bu nedenle poliste 13 şikayet kaydı bulunduğu belirtildi.
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Emlakçıya infaz
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