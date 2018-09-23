Fırsatçıya fiyat denetimi

Antalya
'da
fiyat ve etiket denetimleri devam ediyor. Ticaret İl Müdürü Seval Yasak Dizerkonca, Korkuteli Belediye Başkanı Hasan Ali İrban, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Fahrettin Özbek, Korkuteli ilçesindeki esnafa yönelik fiyat ve etiket denetimi yaptı. Bir eczanede denetim yapan heyet, fiyat uygulamasına uyduğu için eczane sahibi ve çalışanlara teşekkür etti. Okul alışverişi yapanları ürün satın alırken dikkatli olmaları konusunda uyaran Dizerkonca, okul kıyafetleri ve kırtasiye malzemelerinin sağlık açısından son derece önemli olduğunu, bu alanda denetimleri sıklaştırdıklarını söyledi.