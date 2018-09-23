İki ayrı kazada 3 kişi can verdi

Antalya
'da meydana gelen iki kazada 3 kişi yaşamını yitirdi. Bir kargo şirketinde şoför olarak çalışan Erhan Batmaz (42), Konyaaltı ilçesi Çakırlar mevkiinden şehir merkezindeki evine seyir halinde iken kullandığı otomobille 15 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çarı Merkezine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yapılan tüm müdahalelere rağmen Batmaz'ı kurtaramadı. Mustafa E. idaresindeki 07 HE 748 plakalı otomobil, Serik ilçesi Töngüşlü Mahallesi'nde Ali Tezgel'in kullandığı bisiklete çarptı. Araçtaki Mesut Aydın ile bisikleti kullanan Tezgel, kaza yerinde yaşamını yitirdi. Olay yerinden kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.