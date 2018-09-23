Şehidi unutmadık

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde PKK'lı teröristlerce 1997 yılında şehit edilen İsa Topal'ın ismi, Muğla
'nın Seydikemer ilçesindeki bir okula verildi. 22 yaşındayken terör örgütünün hain tuzağıyla şehit düşen Topal'ın ismi Seki Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde yaşatılacak. Seki Şehit İsa Topal Çok Programlı Anadolu Lisesi'nin isim değiştirme törenine, şehidin babası Mehmet, annesi Hatice ve kardeşi Mahmut Topal, Fethiye Kaymakamı Muzaffer Şahiner ile kurum ve kuruluş temsilcileri katıldı. ŞEHİTİN ADINA YAKIŞSIN
Kaymakam Şahiner, öğrencilere seslenerek derslerine iyi çalışmalarını istedi. Şahiner, "Bu memleketi, bu vatanı, bu bayrağı dalgalandırmak için canlarını feda eden şehitlerimize layık birer nesil olmaya çalışın" dedi. Vatana faydalı işler yapmanın herkesin görevi olduğunun altını çizen Şahiner, "Gençlerimizden de bunu bekliyoruz. Şehitlerimizin isimlerinin unutulmaması, maddi manevi hatırlamak, dualarda anmak hepimizin görevi" diye konuştu. Muğla İl Milli Eğitim Şube Müdürü Veli Bozkurt ise şehitleri unutmamak, unutturmamak ve ebediyen yaşatmak için isimlerini okullara verdiklerini belirtti. Bozkurt, "Bu okulumuzda bundan sonra apayrı bir değer olacak. Bu toprakları bize yurt edinmemizi sağlayan başta Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitlerimizi saygı ve şükranla anıyoruz" ifadelerini kullandı.