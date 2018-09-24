İstanbul’da Cisse şov

SÜPER Lig'in 6'ncı haftasında Aytemiz Alanyaspor
, Kasımpaşa deplasmanından mutlu döndü. Henüz 5'inci dakikada Pavelka'nın şutu filelere gitti ancak hakem Özgür Yankaya pozisyonu tekrar izleyip verdiği gol kararını iptal etti. Bu pozisyonun ardından Alanyaspor toparlandı ve maçta dengeyi sağladı. Alanyaspor'da Merih, Kasımpaşa'da Vesyel savunmalarıyla etkili olunca ilk yarının sonlarına kadar denge bozulmadı. 45+1'inci dakikada Cisse'nin dışarı çıkmakta olan topu yere yatarak oyun alanında tutup yine yerdeyken filelere göndermesiyle devre Antalya
temsilcisinin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı. SENEGALLİ COŞTU
Karşılaşmanın ikinci yarısında ev sahibi Kasımpaşa, Diagne'nin net fırsatları harcamasıyla beraberlik şansını kullanamadı. Maçın 87'nci dakikasında hücumda topla buluşan Cisse kendisinin ve takımının ikinci golünü attı. 90'ıncı dakikada Kasımpaşa aradığı golü Diagne ile buldu. Ofsayt bayrağına rağmen pozisyonu tekrar izleyen hakem Yankaya golü verince skor 1-2'ye geldi. Alanyaspor, peş peşe 3'üncü galibiyetini aldı ve yükselişini sürdürdü.