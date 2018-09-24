Konyaaltı emin ellerde

Antalya
'nın Konyaaltı Sahili
, yeni adıyla Sahil Antalya
Yaşam Parkı'nın güvenliği eski emniyet müdürü Cemil Tonbul ve emekli özel harekat polisleri tarafından sağlanıyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi
tarafından yaz sezonu öncesi yenilenen sahil, yeşil görüntüsü, spor ve yaşam alanları, bisiklet yolları, modern gölgelikleri, yürüyüş yolları ile binlerce insanın akın ettiği sahildeki güvenlik tedbirleri de en üst seviyeye çıktı. ESKİ MÜDÜRLER
Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Daire Başkanlığı'nın yanı sıra Antalya Emniyet Müdürlüğü görevlerinde bulunan Cemil Tonbul, ekibinin çoğunu da emekli özel harekat polislerinden seçti. Yine Antalya Emniyeti'nde farklı şubelerde müdür olarak görev alan Gökhan Demir de güvenlik müdürü görevinde bulunuyor. Vatandaşların can ve mal güvenliğini hassasiyetle koruduklarını belirten Cemil Tonbul, "Emekli meslektaşlarımızın tecrübelerinden yararlanmaya çalışıyoruz. 5 aylık sürede sahilimizde önemli bir hadise meydana gelmedi. Özellikle hafta sonları 100 bin kişinin geldiği sahilde ufak tefek hadiseler oldu tabi ki; ama bunlara da derhal müdahale ettik" diye konuştu. Sahil Antalya Yaşam Parkı'nın mavi bayraklı bir park olduğuna dikkat çeken Tonbul, "Sahildeki 40 cankurtaran, 5 aylık sürede 200 olaya müdahale etti. Bunların 100'ü boğulma vakasıydı ve sadece 1'i hayatını kaybetti" ifadesini kullandı.