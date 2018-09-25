Ağadan para çıkmadı

Skandal uygulamaları ile gündemden düşmeyen Antalya
'nın CHP'li Döşemealtı Belediyesi
yeni bir skandalın eşiğinden döndü. Ekonomik kriz gerekçe gösterilerek iptal edilen güreşlerin yeni bir skandala imza atmamak için iptal edildiği ileri sürüldü. Döşemealtı Belediyesi tarafından gerçekleştirilen yağlı pehlivan güreşlerine para vermeden 3 yıl üst üste ağa olan Osman Ali Avcı'nın yeniden ağa olması ortalığı karıştırdı. Avcı'nın hafta sonu yapılacak güreşler için de para veremeyeceğini söylediği iddia edildi. BAŞKAN GENÇ DUYURDU
Tepkiler artınca, Döşemealtı Belediyesi, davetiyeleri dağıtılan etkinliği iptal etti. Karar, Belediye Başkanı Turgay Genç'in sosyal medya hesabından duyuruldu. Genç'in duyurusuda, "Bu yıl 13'üncüsünü gerçekleştirmeyi planladığımız yağlı pehlivan güreşleri ve Nar Festivali programı, ülkemizin içinde bulunduğu, aynı zamanda ilçemizde de yaşanan ekonomik kriz nedeniyle iptal edilmiştir. Güreş ve festival komitemiz tarafından alınan iptal kararını kamuoyu ile saygıyla paylaşıyoruz" ifadeleri yer aldı. BEDAVADAN GÜREŞ AGASI OLMUŞTU
DÖŞEMEALTI ilçesindeki skandal Hakan Küçükbaşkan adındaki vatandaşın savcılığa başvurması ile ortaya çıkmıştı. Küçükbaşkan, güreş ağası Osman Ali Avcı'nın ağalığı 2015'te 150 bin, 2016'da 250 bin 2017 yılında ise 307 bin lira ile ödemeyi taahhütleri ile aldığı ancak paraları ödemediğini iddia etmişti. 3 yıl üst üste ağalık ihalesini kazandığı için 'Altın Kemer
'in ebedi sahibi de olan Avcı, 'Mali Suçlar Büro Amirliği'nde verdiği ifadede "Ağalık parası ödemedim. Geleneklere uygun olması için ihaleye katıldım" demişti.