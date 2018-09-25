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Basın Ödülleri açıklandı

Giriş Tarihi: 25.9.2018
Antalya Basın Ödülleri açıklandı
Antalya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) 2017 Basın Ödülleri ve Hasan Özkay Fotoğraf Yarışması'nın sonuçları açıklandı. Emeğe ve emekçiye büyük önem verdiklerini söyleyen AGC Başkanı Mevlüt Yeni, her yıl il dışından oluşturulan jüri üyelerinin titiz ve adil çalışmaları neticesinde yılın gazetecilerini ve foto muhabirlerini belirlediklerini kaydetti. Yarışmada 94 haber ve 180 fotoğraf değerlendirilerek 20 başarılı gazeteci ödüllendirildi. Ödül töreni daha sonra belirlenecek bir tarihte yapılacak.
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Antalya Basın Ödülleri açıklandı
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