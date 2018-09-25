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Ehliyet sınavına dil kolaylığı geldi

FERHAT KAYA Akdeniz Haberleri
Giriş Tarihi: 25.9.2018
Ehliyet sınavına dil kolaylığı geldi
YABANCI uyruklu sürücü adaylarına dil kolaylığı getiriliyor. Motorlu Sürücü Kursları Derneği Başkanı Mehmet Emin Çelik, "Özellikle Arapça ve Çince bilen ancak Türkçe okuyamayan ve anlamayanlar için yeni bir uygulama başladı. Artık sınav modülünde Arapça ve Çince sınav özelliği var. Çok yakın bir zamanda Fransızca, İngilizce ve Almanca sorular da modüle ilave edilecek. Yurtdışından gelen yabancı uyruklular 82 ülkede geçerli olan Türk ehliyeti almak için tercüman bulmak zorunda kalmayacak" dedi.
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Ehliyet sınavına dil kolaylığı geldi
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