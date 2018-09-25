Hakem yanıltmadı

ANTRENÖR Birol Ünsal
, "Maça gelen insanlar, sadece bir hakemin ego tatminini, hentbolun kalesi Muratpaşa'ya nasıl zarar verildiğini izledi. Ama Muratpaşa, Türk hentbolunu savunmaya ve bütün engelleri aşmaya devam edecek" dedi. Bu günlere kolay gelinmediğini söyleyen Ünsal, "Biz nice karanlıkları aydınlatmış bir kulübüz. Kadın hentbol tarihimizin altın sayfalarını yazan ilk kulübüz. O hakem arkadaşımız beni yanıltmadı. Atandığı gün oyuncularıma söylediklerimi ispat ettiler. Bu tür olaylar ancak bizim hırsımızı perçinler" diye konuştu.