SAL’da üçlü kapışma

Antalya Süper Amatör Lig
'de (SAL
) 2'nci hafta karşılaşmaları oynandı. Kestel Belediyespor, Mahmutlarspor ve Kınıkspor ilk 2 haftayı galibiyetle tamamlayarak iddialarını ortaya koydu. Kınıkspor, sahasında Payallarspor'u 1-0 yendi. 42'nci dakikada Hakan'ın attığı golle rakibini yenen Kınık, zirvenin 3 ortağından biri oldu. SAL'ın ilk haftasına yenilgiyle başlayan Beymelekspor ise Erdem Gençlik'i 4-1'lik skorla geçti ve ilk galibiyetini aldı. KESTELSPOR LİDER Antalya Süper Amatör
Lig'de haftanın diğer maçlarında ASAT Gençlik ile Manavgatspor 0-0 berabere kalırken Kumluca Belediyespor, Finike Belediyespor'u 1-0, Mahmutlarspor, Halspor'u 4-2 ve Kestel Belediyespor da Muratpaşa Belediyespor'u 3- 0 mağlup etti. SAL'da iki maçını da kazanıp henüz gol yemeyen Kestelspor liderliğini sürdürüyor.