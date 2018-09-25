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Süslü kadınlar tur attı

ve ’da kadınlar, şehirde bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla ‘Süslü Kadınlar Bisiklet Turu’ etkinliği gerçekleştirdi

Giriş Tarihi: 25.9.2018
Süslü kadınlar tur attı
Antalya ve 'da bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak için etkinlik düzenlendi. 'Süslü Kadınlar Bisiklet Turu' etkinliğinde, renkli kıyafetler giyen ve bisikletlerini balon ve çiçeklerle süsleyen yaklaşık 200 kadın, Konyaaltı Caddesi'ndeki Atatürk Parkı'nda bir araya geldi. Burada tura başlayan kadınlar, Güllük ve Işıklar caddelerini takiben turlarını Lara Caddesi'ndeki Erdal İnönü Kent Parkı'nda noktaladı.

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Grup adına konuşan Deniz Yaylak, 'Süslü kadınlar' ibaresinin tamamen dikkati çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla ifade edildiğini söyledi. Isparta'da ise yaklaşık 50 kadın, bisikletleriyle belediye önünde toplanarak şarkılar eşliğinde 3 kilometre yol kat etti.
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Süslü kadınlar tur attı
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