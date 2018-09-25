Süslü kadınlar tur attı

Antalya
ve Isparta
'da bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak için etkinlik düzenlendi. 'Süslü Kadınlar Bisiklet Turu' etkinliğinde, renkli kıyafetler giyen ve bisikletlerini balon ve çiçeklerle süsleyen yaklaşık 200 kadın, Konyaaltı Caddesi'ndeki Atatürk Parkı'nda bir araya geldi. Burada tura başlayan kadınlar, Güllük ve Işıklar caddelerini takiben turlarını Lara Caddesi'ndeki Erdal İnönü Kent Parkı'nda noktaladı. 6'NCI KEZ DÜZENLENDİ
Grup adına konuşan Deniz Yaylak, 'Süslü kadınlar' ibaresinin tamamen dikkati çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla ifade edildiğini söyledi. Isparta'da ise yaklaşık 50 kadın, bisikletleriyle belediye önünde toplanarak şarkılar eşliğinde 3 kilometre yol kat etti.