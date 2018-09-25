Yatırımcıların gözü Antalya’da

Antalya
Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel
, 2 yıldır yeni dönem
projeleri üzerinde çalıştıklarını ifade ederek projelere sadece Katar
'dan değil, dünyanın farklı ülkelerinden yatırım teklifi aldıklarını söyledi. DÜNYANIN İLGİSİ BURADA
Geçen hafta Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi aracılığıyla, Katar'da önemli yatırımlara imza atan Team Capital Doha ve Admares UK şirketleriyle bir araya gelen Türel, "Sadece Katarlı yatırımcılarla görüşmüyoruz, ulusal ve uluslararası, Antalya
'daki projelerimize ilgi gösteren bütün yatırımcılarla yoğun görüşme trafiğimiz var. Dünyanın dört bir yanında önemli faaliyetler gösteren firmalar projelerimize ilgi duyuyor" diye konuştu. DAMLAYA DAMLAYA GÖL OLDU
KRUVAZIYER Liman projesinde yatırım danışmanlığı ihalesinin tamamlandığını belirten Menderes Türel, Türkiye Sanayi Kalkınma Bankası'nın bu ihaleyi kazandığını aktardı. Sinema Stüdyoları projesinin da Antalya'yı taçlandıracak bir proje olduğunu belirten Türel, "Bu projede uluslararası yatırımcılarla görüşmeler sürüyor. Tünektepe projesinin ihalesini de 29 Mart 2019'dan sonra yapmayı planlıyoruz" diye konuştu. Tasarruf tedbirleri ile ilgili olumlu dönüşler aldıklarını söyleyen Türel, "Damlaya damlaya göl olur düşüncesiyle ciddi neticelere ulaştık" ifadesini kullandı. ADAYLIK SORUSUNA CEVAP VERDİ
BAŞKAN Türel, yeni dönemde aday olup olmayacağı sorusunu da şöyle yanıtladı: "Genel merkezimiz adaylık konusunda bütün tetkiklerini yapar, kararı açıklar. Makam mevki için siyaset yapan bir anlayışa sahip olmadık. Antalya'nın hizmetkarı olmanın şerefini yaşıyoruz. Yapmış olduğumuz çalışmalarda yarın ölecekmiş gibi ibadet, ama hiç ölmeyecekmiş gibi hizmet anlayışını ortaya koyuyoruz" dedi. Türel, yeni dönem projeleri için de 2 senedir yoğun bir çalışma içinde olduklarını, proje grubunun yeni dönem için hazırlıklarını sürdürdüğünü anlattı.