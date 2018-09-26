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’de hedef sıfır

Giriş Tarihi: 26.9.2018
ALKÜ’de hedef sıfır geri dönüşüm
ALANYA Alaaddin Keykubat Üniversitesi'nde () hayata geçirilen ' Atölyesi'nde elde edilen ürünlerin geliri ile ihtiyaç sahibi öğrencilere burs desteği verilecek. ALKÜ Rektörü Prof. Dr. 'nın eşi Meryem Pınarbaşı önderliğinde hayata geçirilen 'Geri Dönüşüm Atölyesi' birbirinden güzel ürünler vermeye başladı.

REKTÖR HAYRAN KALDI
ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Pınarbaşı, kadınların el emeği göz nuru ürünlerine hayran kaldı. Pınarbaşı, "Ne kadar az atık üretir, bu atıkları da çevreye atmak yerine ne kadar çok geri dönüşüm ile yeniden kullanıma sunarsak o kadar hayırlı ve iyi bir iş yapmış oluruz" dedi.
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ALKÜ’de hedef sıfır geri dönüşüm
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