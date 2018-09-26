ALKÜ’de hedef sıfır geri dönüşüm

ALANYA Alaaddin Keykubat Üniversitesi'nde (ALKÜ
) hayata geçirilen 'Geri Dönüşüm
Atölyesi'nde elde edilen ürünlerin geliri ile ihtiyaç sahibi öğrencilere burs desteği verilecek. ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Pınarbaşı
'nın eşi Meryem Pınarbaşı önderliğinde hayata geçirilen 'Geri Dönüşüm Atölyesi' birbirinden güzel ürünler vermeye başladı. REKTÖR HAYRAN KALDI
ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Pınarbaşı, kadınların el emeği göz nuru ürünlerine hayran kaldı. Pınarbaşı, "Ne kadar az atık üretir, bu atıkları da çevreye atmak yerine ne kadar çok geri dönüşüm ile yeniden kullanıma sunarsak o kadar hayırlı ve iyi bir iş yapmış oluruz" dedi.