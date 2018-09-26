Bir seri katil de Isparta’da

TÜRKİYE Ordu
'daki seri katil
i konuşurken bir seri katil de Isparta
'dan çıktı. Isparta'da bulunan iki kadını öldüren zanlının 17 yıl öncede benzer bir cinayet işlediği belirlendi. KATİLİN ARACINA BİNMİŞ
Isparta'da geçen hafta kendisinden haber alınamadığı için ailesi tarafından kayıp başvurusunda bulunulan 70 yaşındaki Nurten Avar, polis tarafından aranırken cesedine ulaşıldı. Halıkent Mahallesi'ndeki evine gitmek için otobüs durağında bekleyen Avar'ı, yardım etme bahanesiyle B.Ç. adındaki bir şahsın aracına bindirerek kaçırdığı tespit edildi. Polis, Avar'ın Gökçay mevkisinde cesedine ulaştı. Nurten Avar'ın öldürülmesi olayıyla ilgili gözaltına alınan B.Ç., cinayetleri kendisinin işlediğini itiraf etti. Zanlının, evinde yapılan aramada öldürülen Nurten Avar'a ait bileziği bulundu. Katil zanlısı B.Ç. emniyetteki sorgusunda yaşlı kadını gasp için kaçırdığını ve boğarak öldürdüğünü söyledi. CESEDİNE ULAŞILDI
Katil zanlısı sorgusunda bir başka cinayeti işlediğini de anlattı. S.Ö. isimli yaşlı kadını da kaçırarak öldürdüğünü belirten B.Ç.'nin ifadesi doğrultusunda yapılan incelemede S.Ö'ye ait cesede ulaştı. Tutuklanan B.Ç.'nin 17 yıl önce de bir kadını kaçırdıktan sonra bıçaklayarak öldürdüğü ve cezaevinden yeni çıktığı da belirlendi.