Genç çiftçiye destek

TARIM
ve Orman Bakanlığı
tarafından 'Kırsal Kalkınma Destekleri Genç Çiftçi Projesi' kapsamında, 2018 yılında Antalya
genelinde 242 genç çiftçiye 7 milyon 260 bin TL destek verileceği açıklandı. Antalya
İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özen, genç çiftçi desteklemeleri kapsamında 41 genç çiftçinin de Arı Yetiştiriciliği ve Arı Ürünleri kapsamında olduğunu belirtti. Antalya genelinde 41 genç çiftçiye Arı Yetiştiriciliği ve Arı Ürünleri kapsamında 1 milyon 230 bin TL destek verdiklerini kaydeden Özen, "Genç çiftçilerimiz 22 yaşındaki Tuğçe Paksoy ve 19 yaşındaki Tunahan Akkelle' ye Arılı kovanlarının teslimini gerçekleştirdik. Genç çiftçilerimizin yüzlerinde ki ışığı görmek bizim işimizin en gurur verici anı olduğunu itiraf etmek istiyorum" dedi.