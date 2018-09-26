İhraç yasaya aykırı

Antalya
spor'da 22 Eylül Cumartesi günü yapılan ve Ali Şafak Öztürk'ün başkanlığı seçildiği dernek genel kurulunun iptal edilebileceği belirtildi. Genel Kurul gündeminin 9'uncu maddesinde dernek üyesi Murat Duymuş
'un ihraç edilmesi ile ilgili yapılan oylamanın Anayasa
'ya aykırı olduğu ileri sürüldü. İddianın sahibi ise genel kurulda gündemle ilgili konuşma yapan Cem Oğuz
oldu. İhraç kararı alınırken, savunma istenmediğine dikkat çeken Oğuz, "Savunma alınmadan yargısız infaz yapıldı. Tüzükte de ihraçtan önce savunmalarının alınması gerektiği belirtiliyor. Haysiyet ve Sicil Kurulu, savunma almamış, bu durum 33. maddeye aykırı. Yönetim Kurulu'nun ihraç gerekçesi belirtilmemiş. Bu durum, tüzüğe aykırı olmasının yanı sıra Anayasa'nın 33. maddesine de aykırı" diye konuştu. Oğuz, açılacak dava ile Murat Duymuş'un dernek üyeliğine geri dönebileceği gibi genel kurulun iptalinin de gündemde olabileceğini söyledi. DAVA AÇABİLİR
Bu konuda denetleme kurulunun de bir hatası olduğunu, durumu rapor etmesi gerektiğini belirten Cem Oğuz, "Murat Duymuş davayı kazanır, ayrıca tazminat davası da açabilir. Bunu da kazanabilir. Tazminat davasının kazanılması halinde, ihraç için parmak kaldıranlar, tazmin giderlerini genel kurulda karşılamak zorunda kalacak" sözlerine yer verdi.