Konsoloslukta alarm verildi

Antalya
'NIN Almanya Konsolosluğu'nda çalan yangın alarmı ve olay yerine gelen itfaiye ekipleri bir anlık panik yaşattı. Olayın tatbikat olduğu öğrenilince rahat bir nefes alındı. Pazartesi günü 14.00 sularında Barınaklar Bulvarı'nda yer alan Almanya Konsolosluğu'nda yangın alarmı verildi. İtfaiye ekipleri çevredekilerin meraklı bakışları arasında konsolosluğa müdahale ederken alarmın tatbikat amaçlı olduğu anlaşıldı. TATBİKAT AMACINA ULAŞTI
3 dakika içerisinde olay yerine gelen itfaiye ekipleri binayı 5 dakika gibi kısa bir sürede tahliye etti. İtfaiye Daire Başkanlığı Müdahale Şube Müdürü Hidayet Yıldırım, Konsolos Wolfgang Wessel ve konsolosluk çalışanlarına alınan önlemler ve izlenen yol ile ilgili bilgi verdi. İtfaiye ekiplerine teşekkür eden Wessel ve konsolosluk çalışanları tatbikatın ardından fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi.