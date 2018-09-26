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Kumluca’ya sağlık yatırımı

Giriş Tarihi: 26.9.2018
Kumluca’ya sağlık yatırımı
AK Parti Antalya Milletvekili ve Akdeniz-PA Komisyonu Başkanı , Kumluca'da yapımı tamamlanıp hizmete giren Farabi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ve ni ziyaret etti. İlçeye kazandırılan lisenin her birimini ziyaret ederek yetkililerden bilgi alan Atay Uslu, öğrenciler ile de sohbet etti.

112 İSTASYONU DA GELİYOR
Atay Uslu ardından Kumluca Devlet Hastanesi'ne geçerek hasta ziyaretlerinde bulundu ve hastane yönetimi ile bir araya gelerek 50 yataklı ek binanın inşa süreci değerlendirdi. Yeni projeyle ilgili bilgi veren Atay Uslu "Kumluca Devlet Hastanemizde ek 50 yatak yapılması için gerekli ihale süreci tamamlandı, yer teslimi yapıldı. Kısa bir süre içerisinde inşaat başlayacak ve hastanemize 50 ek yatak ve 112 acil istasyonu inşa edilecek" ifadelerini kullandı.
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Kumluca’ya sağlık yatırımı
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