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’un sınavı A Spor’da

Giriş Tarihi: 26.9.2018
Serik Belediyespor’un sınavı A Spor’da
ZİRAAT Türkiye Kupası'nda Batı Akdeniz temsilcileri bugün mücadeleye başlıyor. Türkiye Kupası'nda 3'üncü turun ilk heyecanı saat 15.00'te Bucak'ta yaşanacak. Bucak Belediyesi Oğuzhanspor, Bugsaşspor'u konuk edecek. Maçı Hasan Kaçar yönetecek. Günün diğer 3 maçı ise saat 19.00'da başlayacak. Kemerspor 2003, Kahramanmaraş deplasmanında Sercan Yılmaz'ın yöneteceği maçta tur mücadelesi verecek. Fethiyespor ise Oktay Taş yönetiminde Sancaktepe'yi ağırlayacak. ise deplasmanda Ankaragücü karşısına çıkacak. Bahattin Şimşek'in yöneteceği karşılaşma A Spor'dan canlı yayınlanacak.
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Serik Belediyespor’un sınavı A Spor’da
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