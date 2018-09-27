Bugün kendisini seçecek

Antalya
SPOR A.Ş. Genel Kurulu bugün gerçekleştirilecek. Mevcut yönetim kuruluna girerek yönetim tarafından başkan seçilen Ali Şafak Öztürk
, bugün yapılacak genel kurul ile seçilmiş başkan olarak görevine devam edecek. KARŞISINDA RAKİP YOK
Mevcut yönetimin haricinde kendi belirleyeceği çalışma arkadaşları ile Antalyaspor
'u yönetmeye başlayacak olan Ali Şafak Öztürk'ün dışında başka bir aday da çıkmadı. 22 Eylül'de Antalyaspor Kulübü Derneği Başkanı seçilen Ali Şafak Öztürk, çoğunluk hisseleri elinde bulunduran derneğin de başkanı olduğu için oylamada tek başına elini kaldırması halinde kendisini başkan seçmiş olacak.