Gül bol keseden attı

Antalya
'nın CHP'li Kemer Belediye
Başkanı Mustafa Gül'ün 2014 seçimleri öncesi vaat kitapçığındaki projelerin hiçbirinin yapılmamış olması tartışma başlattı. Gül'ün aday olduğu dönemde halka dağıtılan seçim kitapçığı, 'İnandık, planladık, Kemer için yapıyoruz' sloganıyla başlasa da, projelerin hiçbirinin planlanmadığı ortaya çıktı. TELEFERİK VE KAPLICA
Projeler arasında en dikkat çekenlerin başında Çalış Tepesi Teleferik ile 'Deniz Suyundan Kaplıca' projeleri geliyor. Her iki projenin de seçimin ardından bir daha adı anılmadı. Çamyuva'da kurulması planlanan Meyve Suyu Fabrikası da kitapçıktaki fotoğraflarda kaldı. İlçe merkezinde yapılacağı duyurulan 'marina' ile merkez, Beldibi, Çıralı, Göynük ve Tekirova mahallelerine yapılacağı vaat edilen 'balıkçı barınaklarından' biri bile hayata geçmedi. Her mahallede olacağı söylenen 'yer altı çöp toplama merkezleri' de rafa kalkan projelerden oldu. ÇOCUKLARI KANDIRDI
Bir diğer dikkat çekici proje olan Kemer Akvaryum'la ilgili de seçim döneminin ardından ses gelmedi. Yine Tekirova'da hayvanat bahçesi yapılması projesi de gerçeğe dönüşemedi. Hal böyle olunca, Kemer Belediyesi, tatilde ilçedeki öğrencilere hediye olarak Antalya
Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi ile Antalya Akvaryum'a götürdü. BÜYÜKŞEHİR GERÇEKLEŞTİRDİ
KITAPÇIKTA, Atatürk ve Lise Caddeleri ile düzenleneceği duyurulan Liman Caddesi yenileme projesi ise kitapçıkta yapımı tamamlanan ender projeler arasında yer aldı. Ancak bu caddelerdeki düzenlemeyi de ilçe belediyesi değil Büyükşehir Belediyesi hayata geçirdi. Kiriş Köprüsü ile Tekirova, Beldibi, Göynük ve Çamyuva'da üst geçit projeleri de seçim sonrası unutulan projeler arasında yer aldı. Göynük Seyir Terası da gerçekleşmedi. MAHALLELERE SÖZ VERMİŞTİ
ASLANBUCAK, Kuzdere, Beldibi, Göynük, Tekirova, Çamyuva'da Aşevi Taziye Evi projeleri de gerçekleşmedi. Aslanbacak Mahallesi'nde yapılacağı duyurulan Engelli Rehabilitasyon Merkezi
ile Kuzdere'deki Kadın Sığınma Evi ve Huzurevi projeleri de hayal kırıklığı listesinde yer aldı. Tekirova, Çamyuva ve Kuzdere'de spor salonları ve her mahalleye 'kadın spor merkezleri' projeleri de yine vaatte kaldı. Gül'ün gerçekleşmeyen vaatleri arasında Kent Müzesi bile var. HİZMET BİNASI LAFTA KALDI
KUZDERE Mahallesi'nde belediye hizmet binası yapılacağı açıklaması da lafta kaldı. Yine ilçe merkezinde yapılması planlanan Olbia Kulesi, Olbia Park Su ve Işık Gösterileri, katlı otopark, kültür ve kongre merkezi, amfi tiyatro da renkli fotoğraflarla sınırlı kaldı. Kemer'de turizmi yaz aylarına sıkışmaktan kurtarmayı amaçlayan Göynük Mahallesi'nde golf sahası ve Kuzdere ile Tekirova Mahallesi'nde çoklu futbol kompleksi projeleri de seçim kitapçığında kitapçıkta kaldı. PLANLAMA BAKANLIKTAN
YINE Kemer ilçe merkezi ile Beldibi, Çamyuva ve Tekirova'da kreş ve anaokulu projeleri de rafa kalktı. Kemer Belediyesi'nin eğitimle ilişkisi ilçe genelindeki okullarda temizlik, bakım ve peyzaj çalışması ile sınırlı kaldı. Seçim kitapçığında yer alan Çıralı'da koruma amaçlı imar planı yapılması da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından tamamlandı. Betonlaşmayı ve kütle binaları yasaklayan, ahşap ve taş gibi doğal malzeme zorunluluğu içeren imar planı bölgeyi koruma altına aldı.