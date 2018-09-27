MAKÜ’de ders başı

BURDUR Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
(MAKÜ
) 2018-2019 Akademik Yıl
Açılış Töreni yoğun bir katılımla gerçekleşti. 32 BIN ÖĞRENCI VAR
MAKÜ Rektörü Prof. Dr. Adem Korkmaz, "2006 yılında kurulan genç, dinamik hızla ve nitelikli bir şekilde büyüyen, hem akademik anlamda, hem bölgesine yaklaşımı anlamında hızla yükselen bir değeri olan üniversiteyiz. Bu yıl 11 fakülte, 13 Meslek Yüksekokulu ve 5 Yüksekokulla ek kontenjanlar hariç, 32 binin üzerinde öğrenci sayısıyla eğitim öğretim yılına başlıyoruz" dedi. HAYVANCILIK ÖN PLANDA
Rektör Korkmaz, bu yıl ilk defa 15 yeni program açtıklarını, bu programlarda da yeni kadroların işbaşı yaptığını belirtti. Rektör Korkmaz, Hayvan Hastanesi acil kliniğinin 24 saat hizmet vermeye başladığını, çiftliğin, embriyo transfer merkezinin küçü, büyük baş ve manda gibi alımlarda süreçlerin devam ettiğini, bu sonbaharın hayvancılık bakımından önemli başlangıç olacağını vurguladı.