Olmaz olsun böyle aşk

Antalya
'NIN Manavgat ilçesinde kıskançlık krizine giren bir kişi, birlikte yaşadığı kız arkadaşını önce dövdü sonra da bıçaklayarak hastanelik etti. ÖNCE SAÇINI KESTİ
Ilıca Mahallesi'nde meydana gelen olayda 36 yaşındaki Ali Nafi Toksöz
, birlikte yaşadığı kız arkadaşı 22 yaşındaki Çilem Binici'nin başka birileriyle mesajlaştığı iddia ederek tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Tokgöz, kız arkadaşını önce dövdü sonrada eline geçirdiği bir makasla kız arkadaşının saçlarını kesti. Giderek büyüyen kavga sırasında hızını alamayan çılgın sevgili bu kez bıçakla kız arkadaşı Binici'yi çeşitli yerlerinden bıçaklayarak yaraladı. JANDARMA KURTARDI
KOMŞULARIN haber vermesi üzerine olay yerine Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı'ndan jandarma ekibi sevk edildi. Kapıyı kırarak eve giren jandarma görevlileri, Ali Nafi Toksöz'ü kız arkadaşını bıçaklarken yakaladı. Çilem Birinci ise olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Manavgat Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Binici'nin baş, burun ve vücudunun çeşitli yerlerinde çok sayıda bıçakla yaralama izleri ve bacağında kırık bulunduğu tespit edildi. Tedaviye alınan Binici'nin, "Evde köpeğim var, ona bakacak kimse yok" diyerek kendi isteğiyle hastaneden ayrıldığı öğrenildi. Ali Nafi Toksöz ise, savcılıktaki ifadesinin ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliği tarafından 'kasten yaralama' suçundan tutuklandı.