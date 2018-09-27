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Sırada kupa var

’de ilk 6 haftada 10 puan alarak beklenenin üzerinde bir performans gösteren spor bugün kupa sınavında ter dökecek

Giriş Tarihi: 27.9.2018
Sırada kupa var
'de sezon başında küme düşmenin en büyük adaylarından birisi olarak gösterilmesine rağmen iyi bir başlangıç yapan Antalyaspor, 6 haftada topladığı 10 puanla futbol otoritelerini de şaşırttı. Sıralamada 8'inci sırada bulunmasına rağmen lider Başakşahir'in sadece 3 puan gerisinde yer alan Akrep, şimdi de Ziraat Türkiye Kupası maçına odaklandı.

ÇOK UZUN BİR YOLCULUK
Türkiye Kupası 3'üncü turunda Karadeniz temsilcisi Ereğli Belediyespor ile eşleşen spor bu maçın hazırlıklarını dün kendi tesislerinde yaptığı antrenmanla tamamladı ve öğle saatlerinde uçakla İstanbul'a, oradan da kara yolu ile 'ın Ereğli ilçesine geçti. Uzun bir yolculuğun ardından dinlenmeye çekilen Antalyaspor, maç saatini beklemeye başladı.

ASLAR OYNAMAYACAK
Kırmızı beyazlı ekibin teknik direktörü 'ın bu karşılaşmada lig maçlarında forma giyen oyunculardan çok sakatlığını yeni atlatan oyunculara ve daha az dakika alan futbolculara ve gençlere şans vermesi bekleniyor. Bölgesel Amatör Lig 10'uncu Grup ekibi Karadeniz Ereğli Belediyespor'un ise maça ideal kadrosuyla çıkması bekleniyor.
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