Katilden kan donduran ifade

ISPARTA
'DA 17 yıl önce 72 yaşındaki kadın Müzeyyen Gürgen'i 42 yerinden bıçaklayarak öldüren ve bir süre önce cezaevinden çıkan 43 yaşındaki Bekir Çiftçi
'nin ifadesine SABAH Akdeniz
muhabiri ulaştı. Seri katil Çiftçi'nin mahkemede yaptığı savunma şaşırttı. KESERLE KAZDIM
Seri katil Bekir Çiftçi, mahkemedeki ifadesinde 70 yaşındaki Suna Özbey'i nasıl öldürdüğünü anlattı. Zanlı, "Sav kasabasına ait otobüslerin durduğu durakta elinde pazar çantalarıyla bekleyen Suna Özbey'i gördüm, 'Gideceğiniz yere kadar götüreyim' dedim. Arka koltuktaki ipi kadının boğazına dolayarak öldürdüm. Ölü kadını Atış Poligonu mevkisine götürerek aracımdaki keser ile toprağı kazarak gömdüm" dedi. GİDİP PARASINI ÇEKTİM
Cinayetten 2-3 gün sonra Suna Özbey'i öldürdüğü yere gittiğini anlatan Çiftçi, "Neden gittiğimi bilmiyorum. Öldürdükten 7-8 gün sonra Suna Özbey'e ait kartla farklı bankamatiklerden 2 kez toplamda 750 TL para çektim. Ben gözaltına alındığım gün Suna Özbey'i öldürdüğümü ve gömdüğümü itiraf ettim. Bu olayda pişman olduğum için itiraf ettim. İşlediğim cinayetlerin hukuki anlam ve sonuçlarını algılayamıyorum. Tedavi görmek istiyorum" diye ifade verdi. Bekir Çiftçi, 70 yaşındaki Nurten Avar'ı aynı yöntemle İskender Mahallesi'ndeki otobüs durağından aracına aldığını ve boğarak öldürdükten sonra Gökçay Mesireliği'ne gömdüğünü anlattı.