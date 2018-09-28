Öztürk yeniden koltukta

Antalya
SPOR Olağanüstü Genel Kurul
Toplantısı, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Genel kurulda hafta sonu Antalyaspor
dernek başkanlığına seçilen Ali Öztürk, oy birliğiyle 3 yıllığına Antalyaspor başkanlığına seçildi. DOSTÇA GEÇİNMELİYİZ
Antalyaspor Asbaşkanı ve Basın Sözcüsü Bora Terzioğlu, yeni yönetimin genç ve dinamik bir kadro olduğunu belirtti ve eleştirilerin yapıcı olması gerektiğini söyledi. Terzioğlu, "Bu dönemde birlik beraberlik içerisinde olunmalıdır. Antalyaspor'u dostça geçinerek çok iyi yerlere getirmeliyiz" dedi. Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk
ise, Kulüpler Birliği'nin euro ile maaş alan futbolcuların durumunun görüşüleceği toplantıda olduğu için genel kurula katılamadı. Antalyaspor yönetim kurulu listesi şu isimlerden oluştu: Ali Şafak Öztürk, Nurettin Ünal, Ziya Erbaş, Bora Terzioğlu, Neşet Koçkar, Emin Murat Süğlün, Erhan Erdem, Berkay Bahar, Emre Önen, Özgür Kasapoğlu, Abdurrahman Tolga Çelik, Alpaslan Arslanca, Atilla Akıncı, Eser Demir, Mert Osmanlar, Aytaç Altay, Melih Beken, Bekir Kara, Emin Kemal Hesapçıoğlu.