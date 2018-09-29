Başkan övünüyor çalışanı kirletiyor

ÇEVRE ödülü almakla övünen CHP'li Antalya Muratpaşa Belediyesi
'ni kendi personeli sabote etti. Başkan Ümit Uysal
'ın, Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) tarafından verilen 'En İyi Çevre Eğitim Etkinlik' ödülünü aldığı Muratpaşa'da, belediye personeli olan Ramazan Gökoğlu
'nun 24 Haziran seçimlerinde çevreye zarar verdiği sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda ortaya çıktı.
Adı sık sık parti içi tartışmalarla gündeme gelen CHP Antalya Gençlik Kolları üyesi de olan Gökoğlu, sokaklarda sticker (etiket) yapıştırma, posta kutularına broşür bırakma ve duvarlara yazı yazma çalışması yaptığını hesabından paylaşınca kendisini ele verdi. Belediyenin Mehmet Erdem Dijital Kütüphanesi'nde görev yapan Gökoğlu'nun çevreciyi kirletmesi, ödüllü kurumu ile ters düştüğü yorumlarına yol açtı. YAKIŞMIYOR
Muratpaşa Belediyesi personeli Ramazan Gökoğlu'nun çirkin tutumu bununla da kalmadı. Gökoğlu, AK Partili Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü ile sosyal medyada alay etti. Tütüncü'nün 'Siz davet edin ben gelirim' çağrısına, "Başkan böyle çok masraflı oluyor.
Bir günde sen çağır biz gelelim" cevabı verdi.
Tütüncü'nün "Çarşamba saat 17.00'de beklerim.
Gelirseniz. Davet talebinize binaen" demesini alay konusu yaptı. Konuyu sosyal medyada hesabından paylaşan Gökoğlu, "Kepez Belediye başkanı twitterdan yaptığım bir espri üzerine özelden mesaj çekerek görüşmeye davet etti. CHP üyesi olduğum için tabi ki gitmeyeceğim ama gitmek isteyen protokol sevdalısı arkadaşlar varsa hakkımı devredebilirim" diyerek tartışma başlattı.
Bir belediye personelinin başka bir belediyenin başkanına karşı bu tutuma da tepki çekti.