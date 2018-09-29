Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Akdeniz Haberleri > Bu kez Young güldü

Bu kez Young güldü

İlk iki etabını Billy Bolt’un kazandığı Sea To Sky Enduro yarışlarının kanyon etabını, sporcu Wade Young birinci tamamladı

Giriş Tarihi: 29.9.2018
Bu kez Young güldü
Antalya'NIN Kemer ilçesinde gerçekleştirilen 9. Sea To Sky Enduro Yarışları'nın orman etabını sporcu Wade Young ilk sırada tamamladı. Kemer Enduro Motosiklet Kulübü tarafından düzenlenen 27 ülkeden 191 sporcunun mücadele ettiği yarışın orman etabı Kesme Boğaz'ında başladı, Göynük Mahallesi'nde sona erdi.

BUGÜN SONA ERIYOR
Zorlu etapta sporcular, derelerden geçip kayalıkları tırmanarak şampiyonluk için mücadele etti. Çok sayıda yerli ve yabancı izleyici tarafından takip edilen yarışmada, sporcuların su birikintilerinin olduğu alanlarda düşmeleri renkli görüntüler oluşturdu. Bazı sporcular ise kayalık alanları geçerken küçük kazalar atlattı. Etabı Wade Young birinci, İngiliz sporcu Billy Bolt ikinci, Güney Afrikalı Travis Teasdale ise üçüncülükle bitirdi. Yarışlar, bugün sona erecek.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Bu kez Young güldü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN