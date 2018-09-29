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Yaşam savaşı 9 gün sürdü

Giriş Tarihi: 29.9.2018
Yaşam savaşı 9 gün sürdü
'NIN Şarkikaraağaç ilçesinde meydana gelen kazada yaralanan 27 yaşındaki Soner Kaygısız, hastanede yaşam savaşını kaybetti. Kaza, 18 Eylül günü Şarkikaraağaç'a bağlı Çarıksaraylar beldesi yolunda meydana gelmiş, kazada, Soner Kaygısız ile yanındaki Metin Dağhan ve taksi sürücüsü Halil Eraslan yaralanmıştı. Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edilen Metih Dağhan'ın yaşamını yitirdiği kazada Isparta Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Soner Kaygısız da 9 gün süren mücadelesini kaybetti.
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