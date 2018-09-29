Yaşam savaşı 9 gün sürdü

ISPARTA
'NIN Şarkikaraağaç ilçesinde meydana gelen kazada yaralanan 27 yaşındaki Soner Kaygısız, hastanede yaşam savaşını kaybetti. Kaza, 18 Eylül günü Şarkikaraağaç'a bağlı Çarıksaraylar beldesi yolunda meydana gelmiş, kazada, Soner Kaygısız ile yanındaki Metin Dağhan ve taksi sürücüsü Halil Eraslan yaralanmıştı. Süleyman Demirel Üniversitesi
Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edilen
Metih Dağhan'ın yaşamını yitirdiği kazada Isparta Şehir Hastanesi'ne kaldırılan
Soner Kaygısız da 9 gün süren mücadelesini kaybetti.