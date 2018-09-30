Haber Hattı

Legends'te caz Rüzgarı esecek Antalya
'nın
turistik bölgesi Belek'te bulunan The Land of Legend's eğlence ve yaşam merkezinde 5- 14 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek festival cazı tutkunlarıyla buluşturacak. Mercan Dede
'den, Della Miles
'e kadar ünlü müzisyenlerin katılacağı konser serisi bir hafta sürecek. Festival 5 Ekim saat 19.00'da Ibis Maria Arce konseri ile başlayacak. Aynı gün 20.30 Şenay Lambaoğlu, 22.45'de ise Mercan Dede, Secret Tribe & Serkan Çağrı
sahneye çıkacak. Festivalin kapanışı ise 20.30'da Della Miles ve ardından 22.45'te Ayhan Sicimoğlu
& Latin All Stars konserleri ile son bulacak. Sokak köpekleri çöpten kurtarılsın Burdur
Hayvan Dostları Derneği Başkanı Aysel Turan
ve dernek üyesi gönüllüler, çöplükte yaşayan sokak hayvanlarını besledi. Hayvanseverler, Burdur Belediyesi'nin sokak hayvanları için koyduğu su tankerlerinin yanına yiyecek bıraktı. Çöplükte yakalanan köpek yavruları belediye barınağına getirildi. Aysel Turan, "Çöplüğün özelleştirilip firmaya verilmesi ile buraya bırakılan hayvanlar doğal olarak çöplükten besleniyorlar. Bunların acilen toplanması gerekiyor" dedi. Kursiyer eserleri karma sergide Antalya
Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü ile Azize Kahraman Halk Eğitimi Müdürlüğü işbirliğinde açılan resim kursu sona erdi. Devlet Güzel Sanatlar Galerisi'nde açılan kursta eğitimler resim öğretmeni Nurcan Özkan tarafından verildi. Eğitimlerini tamamlayan kursiyerler eğitimleri boyunca ürettikleri çalışmalarını yarın Devlet Güzel Sanatlar Galerisi'nde görücüye çıkaracak. Katılımcılar, "Resimlerimiz ilk kez sanatseverlerin beğenisine sunulacak. Çok heyecanlıyız" dedi. Bucaklı minikler itfaiyeci oldular
Burdur'un
Bucak İtfaiye Müdürlüğü, itfaiye haftası nedeniyle anaokulu öğrencilerini ağırladı. Bucak Adnan Menderes Anaokulu öğrencileri itfaiye haftası nedeniyle Bucak İtfaiye Müdürlüğü'nü ziyaret ettiler. Öğretmenleri eşliğinde Bucak itfaiye Müdürlüğüne gelen minikler, itfaiyecilere çiçek verip itfaiye haftasını kutladılar. Minik öğrenciler Bucak Belediyesi İtfaiye Müdürü Eyüp Gürsel'den itfaiyecilik hakkında bilgi alırlarken, itfaiyede kullanılan araç gereçleri incelediler.